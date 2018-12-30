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Российская шахматистка стала чемпионкой мира

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Сергей Бобылев/ТАСС

Победительницей чемпионата мира по блицу в Санкт-Петербурге стала россиянка Екатерина Лагно.

По итогам 17 туров 29-летняя шахматистка набрала 13,5 очка, опередив занявшую второе место иранку Сарасадат Хадемальшарьех (13) и финишировавшую третьей китаянку Лэй Тинцзе (12,5).

Ранее Лагно уже становилась чемпионкой мира по блицу (2010) и чемпионкой мира по быстрым шахматам (2014), а также дважды выигрывала чемпионат Европы (2005, 2008).

До лета 2014 года Лагно выступала за Украину, а затем получила российское гражданство.

В ноябре 2018 года россиянка вышла в финал женского чемпионата мира по классическим шахматам в Ханты-Мансийске, где проиграла китаянке Цзюй Вэньцзюнь, сообщает ТАСС.

У мужчин титул чемпиона мира по блицу защитил норвежец Магнус Карлсен.

Ранее чемпионом мира по быстрым шахматам (рапиду) стал россиянин Даниил Дубов.

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