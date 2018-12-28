Россиянин стал чемпионом мира по быстрым шахматам
- 28 декабря 2018, 22:11
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
На мировом первенстве по быстрым шахматам (рапиду) в Санкт-Петербурге победу одержал российский гроссмейстер Даниил Дубов.
Победитель был выявлен по итогам 15 туров.
Как сообщает РЕН ТВ, 22-летний москвич набрал 11 очков и стал недосягаемым для соперников.
В десятку сильнейших также вошли россияне Владислав Артемьев и Сергей Карякин.
Действующий обладатель шахматной короны в классике норвежец Магнус Карлсен занял пятое место, набрав 10,5 очков, пишет Sportbox.ru.
По данным издания, серебряную медаль завоевал азербайджанец Шахрияр Мамедьяров, а бронза досталась американцу Хикаре Накамуре.
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