Рогозин пообещал поработать над надежностью российских ракет в 2019 году

Глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин рассказал, что в 2019 году отечественных ракетостроителей ждет «большая работа» по повышению качества и надежности выпускаемой техники. Такое заявление руководитель государственной компании сделал в рамках новогоднего поздравления, опубликованного на YouTube-канале космического гиганта.

В 2019 году нас ждут новые пуски, новая большая работа по повышению качества и надежности ракетно-космической техники. Этих пусков будет в новом году больше, чем в 2018 году. Поэтому мы все нацелены на то, чтобы проявить максимум усилий, способностей, возможностей нашей отрасли, — заявил он.

Дмитрий Рогозин, следуя логике обращения, поздравил «соратников и соотечественников» с наступающим Новым годом и Рождеством, а также напомнил о ключевых событиях отрасли, произошедших в году уходящем.

В частности, глава Роскосмоса отметил первый полет отечественного грузовика «Прогресс МС» к МКС, совершенный за рекордное время, а также начало работ сразу над несколькими перспективными ракетами среднего и тяжелого классов.

В завершающемся 2018 году редакция «Ридуса» внимательно следила за событиями, происходящими в российской ракетно-космической отрасли.

Так, издание подробно освещало продолжающееся расследование причин возникновения дыры в обшивке пристыкованного к МКС корабля «Союз МС-09», а также неудачный запуск «десятого» «Союза МС».