Тест: Левое или правое полушарие мозга управляет вами?
- 29 декабря 2018, 20:58
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
Человеческий мозг состоит из левого и правого полушария. При этом левое полушарие в основном управляет правой стороной тела, обрабатывает большую часть информации от правого глаза, уха, ноги, руки и передаёт команды им же. Правое полушарие соответственно наоборот: обслуживает левую часть тела.
Доминирующее полушарие каждого человека определяет индивидуальные особенности личности. Левополушарные люди обычно занимаются наукой, а правополушарные увлекаются творчеством и искусством.
А знаете ли вы, какая часть мозга управляет вашими действиями — левая или правая? Пройдите наш тест, чтобы узнать!
Что получилось? Напишите в комментариях, а сам тест отправьте своей любимой половинке.
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