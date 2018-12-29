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Тест: Левое или правое полушарие мозга управляет вами?

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  • 29 декабря 2018, 20:58
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Человеческий мозг состоит из левого и правого полушария. При этом левое полушарие в основном управляет правой стороной тела, обрабатывает большую часть информации от правого глаза, уха, ноги, руки и передаёт команды им же. Правое полушарие соответственно наоборот: обслуживает левую часть тела.

Доминирующее полушарие каждого человека определяет индивидуальные особенности личности. Левополушарные люди обычно занимаются наукой, а правополушарные увлекаются творчеством и искусством.

А знаете ли вы, какая часть мозга управляет вашими действиями — левая или правая? Пройдите наш тест, чтобы узнать!

Что получилось? Напишите в комментариях, а сам тест отправьте своей любимой половинке.

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