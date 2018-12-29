Порошенко расширил контролируемую Украиной морскую зону

Петр Порошенко подписал закон «О прилегающей зоне Украины», предполагающий двукратное увеличение акватории Черного моря, контролируемой кораблями украинских ВМС. Об этом в субботу сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление пресс-службы главы государства.

Прилегающая зона Украины — это зона открытого моря, прилегающая к территориальному морю Украины и внешняя граница которого находится на расстоянии не более 24 морских миль, отсчитанных от исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря Украины, — говорится в сообщении.

Новый документ наделяет украинских пограничников правом осуществлять таможенный, налоговый, паспортный и другие формы контроля на расширенной морской территории.



В пресс-службе Порошенко убеждены, что принятый закон находится в полном соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву от 1982 года, отмечает агентство.

Согласно закону, если судно нарушило законодательство Украины и пытается скрыться, уполномоченный орган вправе преследовать такое судно по горячим следам с целью его задержания и привлечения к ответственности в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года, — отметили в пресс-службе .

Как ранее сообщал «Ридус», на уходящей неделе Дмитрий Медведев дополнил список физических лиц и украинских компаний, попадающих под экономические ограничения со стороны России.

В свою очередь Петр Порошенко анонсировал новый пакет антироссийских санкций, связанных с ноябрьским инцидентом в акватории Черного моря.

Несколькими днями позже Медведев подписал еще один указ, запрещающий импорт некоторых категорий украинских товаров. В правительстве отметили, что ограничение может быть снято, если Киев отменит аналогичные санкции в отношении российской продукции.