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Россия расширила экономические санкции против Украины

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© Оксана Викторова/Коллаж/Ridus

Премьер-министр России Дмитрий Медведев расширил санкционный список в отношении физических и юридических лиц Украины. Об этом глава правительства сегодня сообщил на своей официальной странице в Twitter.

Список физических и юридических лиц Украины, в отношении которых будут применяться специальные меры, расширен. Я подписал соответствующее постановление. Это сделано для защиты российского государства, компаний и граждан России, — написал Медведев.

В российском правительстве пояснили, что дополнительный пакет санкций затронет более 200 физических и юридических лиц Украины, передает «Интерфакс».

Первый пакет ограничительных мер в отношении украинских граждан и организаций вступил в силу 1 ноября 2018 года. Тогда в нем оказались сразу 322 физических лица и 68 организаций.

В частности, под санкции попали судьи Конституционного суда, депутаты Верховной рады VIII созыва, министры и чиновники администрации президента Петра Порошенко.

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