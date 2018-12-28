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Лиса забралась в дом и уснула на микроволновке

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  • 28 декабря 2018, 19:29
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Семья из Лондона обнаружила в своём доме лису, которая мирно спала на микроволновой печи. Хозяйка дома Ким Фрайер (Kim Fryer) рассказала, что животное обнаружила её дочь, когда пришла на кухню позавтракать:

Моя дочка увидела её в 7 утра и позвонила мне. Я спустилась и увидела эту маленькую лисичку, которая свернулась клубочком на микроволновке.

Женщина позвонила в общество защиты животных, по вызову приехал инспектор RSPCA Фил Норман (Phil Norman), забрал лису и отправил её в клинику для проверки здоровья.

К счастью, лисица оказалась абсолютно здоровой обладательницей красивой пушистой шерсти, поэтому после проверки мы отпустили её в том же районе, где она была найдена, и пожелали ей удачи — рассказали ветеринары.

Семья Фрайеров предположила, что лиса забралась в дом, желая согреться, нашла самое тёплое место и уснула: «У нас пять кошек и собака, так что скорее всего лиса попала в дом через кошачью дверцу», — добавила Ким.

Недавно «Ридус» публиковал работы фотографа, который обожает лисиц и считает их самыми красивыми и умными дикими животными, которые взяли всё самое лучшее от кошек и собак.

Ранее мы писали об ушастом лисёнке фенек по кличке Кузя, который живёт в России, но любят его и знают во всём мире.

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