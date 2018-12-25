Фотограф снял, как дикие лисицы наслаждаются снегом

Голландский фотограф дикой природы Роселиен Рэймонд (Roeselien Raimond) уже 8 лет снимает лисиц. Интерес к этим загадочным рыжим зверям начался с мифов и легенд, а потом перерос в решимость доказать всему миру, что лисы — вовсе не злые обманщицы, какими их рисуют в сказках. Недавно в Нидерландах выпал снег, и голландец успел поснимать лисиц в сказочных заснеженных пейзажах. И в этих кадрах явно прослеживается искренняя любовь фотографа к этим хитрым рыжим зверям.

Это фотографии восьми разных лис. За большинством из них я следил годами. У каждой лисы своя история, и каждая из них для меня особенная. Шестерых из них больше нет на свете, и эти снимки — драгоценные воспоминания о них — рассказал автор о своей творческой серии.

«В детстве я был очарован легендами и сказками о лисах. Мне они казались умными и дружелюбными, несмотря на то, что люди вешают на них ярлык хищных и порочных животных. И я решил познакомиться с этими загадочными существами поближе», — вспоминает голландец начало своей фотоохоты на лисиц.



«Лисы — хитрые звери, и даже изучая их несколько лет, я всё ещё не знаю, что они замышляют, и что происходит в их красивых рыжих головах… Чем больше я узнаю о лисицах, тем больше они меня озадачивают. Уникальные, великолепные животные».



«В лисицах есть любопытство и энтузиазм собак, и упрямство и непредсказуемость кошек. Я считаю, что это идеальное сочетание».



«Я выяснил, что истории об агрессивности лис по отношению к людям — это просто тщательно продуманная ложь для создания плохого образа этих животных. И сделано это только с одной целью: устранить потенциальную конкуренцию в охоте».



«Лисицы удивительно дружелюбны! От дикого животного можно ожидать недоверия, но я чаще всего наблюдаю искреннюю доброту. Даже домашние кошки могут стать дикими тиграми, когда речь идет о защите своих детёнышей. Я никогда не чувствовал агрессии от лис, только дружелюбие».



«Снег в Нидерландах бывает редко и обычно идёт всего несколько часов, поэтому нужно очень быстро отреагировать и оказаться в нужном месте в нужное время. Лучшая часть моей работы — это наблюдать, с каким энтузиазмом и радостью лиса смотрит на это странный белый порошок, падающий с неба. А фантастическое сочетание белоснежного с рыжим просто завораживает!».

«Для меня лисы — самые красивые дикие животные в мире, как внутри, так и снаружи. Их красоту я пытаюсь запечатлеть в кадре. В лисицах остаётся много загадочного и волнующего для меня, так что я продолжу свою фотоохоту», — говорит фотограф о своих планах на будущее.



Кстати, «Ридус» рассказывал про самое «пушистое» место на земле — деревню лис, в которой живёт более 100 лисиц разных видов. И их даже можно погладить!