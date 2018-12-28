Экологи требуют призвать к ответу губернатора Левченко за варварскую охоту

Блогеры и экологи требуют призвать губернатора Иркутской области Сергея Левченко к ответу за убийство спящего в берлоге медведя. После обнародования информации о данном инциденте прошло уже более четырех месяцев, а правоохранительные органы до сих пор почему-то бездействуют.

«Губернатора Левченко кто-нибудь уволит? — вопрошает в своем микроблоге в Twitter журналист Анатолий Шарий. — Или данная шалость в царстве законности преступлением не считается?»

«Убийство в берлоге медведя — это вопиющий факт. Очень печально, что руководитель крупнейшего сибирского региона не понимает таких вещей. И мы как природоохранная организация хотим еще раз заострить на этом внимание общества и власти», — рассказал «Ридусу» первый заместитель председателя центрального совета Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов.

Он подчеркнул, что общественники и даже некоторые депутаты не раз писали в правоохранительные органы запросы относительно «охотника» Левченко, но никаких результатов пока, к сожалению, нет.

Значит, есть много сторонников жестокого отношения к животным, в том числе и в полиции. Надеюсь, что произойдет корректировка. Нам очень важно, чтобы Левченко понес наказание, соответствующее его вине, — заключил Расулмухамедов.

Губернатор Сергей Левченко убил спящего в берлоге медведя еще в ноябре 2016 года, когда был на охоте в Нижнеудинском районе. Глава думского комитета по природным ресурсам Николай Николаев заявил тогда по этому поводу, что такой поступок не достоин «ни губернатора, ни сибиряка, ни мужчины».

Отметим, что в 2020 году Левченко хочет баллотироваться на второй срок. Об этом он заявил в программе «Все точки над i», которая вышла на канале «Россия 24» 27 декабря.