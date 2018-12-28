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Родственники умершей отсудили компенсацию у станции скорой помощи

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© visualhunt.com

Камчатский краевой суд оставил в силе решение нижестоящей инстанции, обязывающее городскую станцию скорой помощи выплатить компенсацию родственникам пенсионерки, умершей в результате несвоевременно предоставленного лечения.

Теперь медицинской организации предстоит выплатить каждому родственнику скончавшейся женщины по 700 тысяч рублей в качестве компенсации нанесенного морального вреда.

Постановлено решение суда первой инстанции оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения, — говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте краевого суда.

Ситуация, ставшая поводом для дальнейшего разбирательства, произошла в декабре 2016 года. Врач, прибывший на экстренный вызов к пожилой женщине, принял решение оказать ей медицинскую помощь на месте, рекомендовав продолжить лечение у участкового специалиста.

Посетивший пенсионерку в тот же день терапевт был вынужден повторно вызвать скорую для госпитализации пациентки в краевую больницу. Несколько недель спустя она скончалась во время стационарного лечения.

Городской суд Петропавловска-Камчатского обнаружил связь между некорректными действиями бригады скорой и гибелью пациентки, однако медицинская служба обжаловала это решение в вышестоящей инстанции.

В декабре «Ридус» освещал похожий случай, произошедший в уральском городе Магнитогорске. Там медики одной из местных больниц отказались госпитализировать пенсионера, доставленного в медучреждение родственниками, сославшись на то, что работают лишь с пациентами службы скорой помощи.

В итоге мужчина скончался на месте от инфаркта.

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