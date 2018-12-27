Маникюр с оленями, свиньями и ёлкой впечатлил соцсети

Скандально известный московский салон Nail Sunny прославился самыми экстравагантными видами маникюра. Мастера уже делали шокирующие ногти с дизайном в виде зубов, расчёсок, усов и даже пальцев ног, фотографии которых моментально расходились по интернету, становясь вирусными.

Под Новый год в салоне создали новый праздничный маникюр с дизайном в виде рождественских оленей, которые везут сани с мешком подарков. Объёмный декор выглядит весьма эпатажным и сложным в исполнении.

Ещё один вариант маникюра представляет собой настоящие еловые ветки на ногтях, украшенные новогодними игрушками и леденцами.

Также в салоне предлагают сделать ногти со свиньёй — символом наступающего года.

А как на счёт мандаринов?

Есть и менее шокирующие варианты праздничного маникюра. Хотя тоже совсем не скромные.

Мнение комментаторов по поводу увиденного, как водится, разделилось. Одни вопрошают, как владелица таких ногтей будет есть, пить и вообще жить: «Господи, это так не практично! Только если вы не принцесса». Других явно шокировала сложность дизайна и безумная фантазия маникюрщиц.

«Когда вы слишком сильно любите Рождество», — написал один из комментаторов.

Как бы там ни было, на Instagram салона подписано уже более двух миллионов человек, которые с нетерпением ждут, чем ещё удивят их эпатажные мастера.

А вы что думаете? Сделали бы себе такой маникюр?