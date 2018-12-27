Трамп заявил, что США больше не могут быть мировым жандармом

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон больше не может продолжать играть роль мирового жандарма, сообщает AFP.

Глава американского государства отметил во время встречи с военнослужащими США в Ираке, что пора прекратить ситуацию, когда другие «страны используют нас в своих интересах, пользуются нашими невероятными вооруженными силами для своей защиты».

Мы находимся в странах, о которых большинство людей даже и не слышали. Честное слово, нелепо, — приводит агентство слова американского лидера.

В то же время Трамп заявил, что не планирует выводить американские войска из Ирака.

Президент США вместе с супругой посетил Ирак с необъявленным визитом. Они вылетели в Ирак поздно вечером на Рождество, 25 декабря, сообщила в своем микроблоге в Twitter представитель Белого дома Сара Сандерс.

Как писал «Ридус», 19 декабря стало известно, что США приступили к полному выводу войск из Сирии.



Через два дня СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп приказал начать значительное сокращение численности американского воинского контингента в Афганистане.