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Трамп заявил, что США больше не могут быть мировым жандармом

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© Andrew Harnik/AP/TASS

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон больше не может продолжать играть роль мирового жандарма, сообщает AFP.

Глава американского государства отметил во время встречи с военнослужащими США в Ираке, что пора прекратить ситуацию, когда другие «страны используют нас в своих интересах, пользуются нашими невероятными вооруженными силами для своей защиты».

Мы находимся в странах, о которых большинство людей даже и не слышали. Честное слово, нелепо, — приводит агентство слова американского лидера.

В то же время Трамп заявил, что не планирует выводить американские войска из Ирака.

Президент США вместе с супругой посетил Ирак с необъявленным визитом. Они вылетели в Ирак поздно вечером на Рождество, 25 декабря, сообщила в своем микроблоге в Twitter представитель Белого дома Сара Сандерс.

Как писал «Ридус», 19 декабря стало известно, что США приступили к полному выводу войск из Сирии

Через два дня СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп приказал начать значительное сокращение численности американского воинского контингента в Афганистане.

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