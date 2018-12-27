Трамп заявил, что США больше не могут быть мировым жандармом
- 27 декабря 2018, 11:36
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон больше не может продолжать играть роль мирового жандарма, сообщает AFP.
Глава американского государства отметил во время встречи с военнослужащими США в Ираке, что пора прекратить ситуацию, когда другие «страны используют нас в своих интересах, пользуются нашими невероятными вооруженными силами для своей защиты».
Мы находимся в странах, о которых большинство людей даже и не слышали. Честное слово, нелепо, — приводит агентство слова американского лидера.
В то же время Трамп заявил, что не планирует выводить американские войска из Ирака.
Президент США вместе с супругой посетил Ирак с необъявленным визитом. Они вылетели в Ирак поздно вечером на Рождество, 25 декабря, сообщила в своем микроблоге в Twitter представитель Белого дома Сара Сандерс.
Как писал «Ридус», 19 декабря стало известно, что США приступили к полному выводу войск из Сирии.
Через два дня СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп приказал начать значительное сокращение численности американского воинского контингента в Афганистане.
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