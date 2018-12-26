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В России создают новый комплекс управляемого ракетного оружия

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© Сергей Фадеичев/ТАСС

Новый комплекс управляемого ракетного вооружения будет создан госкорпорацией «Ростех».

Ракетный комплекс «Булат» предназначен для установки на боевые модели перспективной бронетехники.

Директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Сергей Абрамов подтвердил, что такая работа ведется, сообщает ФАН.

«Да, такая работа есть. Больше ничего, к сожалению, сказать не могу. Мы держим такую информацию в секрете», — рассказал Абрамов РИА Новости.

Однако несмотря на секретность макет «Булата» уже был продемонстрирован на Международном военно-техническом форуме «Армия-2017», напоминает газета «Известия».

Макет комплекса был представлен там «Конструкторским бюро приборостроения», входящим в холдинг Ростеха «Высокоточные комплексы».

Как писал «Ридус», в 2019 году начнутся серийные поставки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Орион».

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