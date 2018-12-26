В России создают новый комплекс управляемого ракетного оружия

Новый комплекс управляемого ракетного вооружения будет создан госкорпорацией «Ростех».

Ракетный комплекс «Булат» предназначен для установки на боевые модели перспективной бронетехники.

Директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Сергей Абрамов подтвердил, что такая работа ведется, сообщает ФАН.

«Да, такая работа есть. Больше ничего, к сожалению, сказать не могу. Мы держим такую информацию в секрете», — рассказал Абрамов РИА Новости.

Однако несмотря на секретность макет «Булата» уже был продемонстрирован на Международном военно-техническом форуме «Армия-2017», напоминает газета «Известия».

Макет комплекса был представлен там «Конструкторским бюро приборостроения», входящим в холдинг Ростеха «Высокоточные комплексы».

Как писал «Ридус», в 2019 году начнутся серийные поставки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Орион».