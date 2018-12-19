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Российские военные получат отечественный беспилотник в 2019 году

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© wikimedia.org

Серийные поставки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Орион» российским военным начнутся в 2019 году. На сегодняшний день разработка нового устройства большой продолжительности полета находится в своей заключительной стадии, рассказал заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

Работа идет, в следующем году ожидаем уже ее завершения и, соответственно, будем приступать к серийным поставкам. Возможно, будет какая-то модернизация этой системы, — приводит его слова ТАСС.

Разработкой российского беспилотного летательного аппарата «Орион» занимается компания «Кронштадт». Заказчиком работ, ведущихся с 2011 года, выступает Министерство обороны.

Согласно информации из открытых источников, первый опытный образец «Ориона» был построен в 2015 году, испытанием БПЛА занимается Летно-исследовательский институт имени Громова.

Первая экспортная модификация, получившая в дополнение к названию литеру «Э», была представлена на московском авиасалоне МАКС летом 2017 года. Там же посетителям продемонстрировали и масштабный прототип российского беспилотника.

БПЛА «Орион-Э» на авиасалоне МАКС

© Ольга Соколова/Ridus

На последнем форуме «Армия-2018» компания «Кронштадт» также представила прототип боеприпаса массой до 50 килограммов, которым в будущем смогут оснащать «Орионы».

Ранее о намерении Министерства обороны уже в 2019 году приступить к эксплуатации российских БПЛА заявлял Сергей Шойгу, отмечает агентство.

Две недели назад «Ридус» сообщал о заступлении на опытно-боевое дежурство новейших лазерных боевых комплексов «Пересвет», разработку которых в марте 2018 года анонсировал президент России Владимир Путин.

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