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Названо число погибших в ДТП россиян в 2018 году

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В 2018 году в России в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) погибли более 16 тысяч человек.

Согласно статистике, за 11 месяцев нынешнего года на российских дорогах произошло более 151 тысячи ДТП. В этих происшествиях погибли 16,4 тысячи человек.

Кроме того, около 193 тысяч человек получили травмы различной степени тяжести.

Как отмечают в ГИБДД РФ, показатель смертности в ДТП стал меньше на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В сообщении ведомства также отмечается, что основными причинами аварий были нарушения правил расположения транспортных средств на проезжей части, несоответствие скорости конкретным условиям на дороге, выезд на встречную полосу и нарушения правил проезда перекрестков.

Как ранее писал «Ридус», начальник Госавтоинспекции МВД РФ генерал-лейтенант Михаил Черников призвал увеличить штраф за превышение скорости более чем на 20 километров в час.

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