Центр Москвы перекрыли из-за Кремлевской елки

В центре столицы в связи с проведением в Кремле Общероссийской новогодней елки перекрыт для движения автотранспорта ряд улиц.

Автомобильное движение прекращено в среду, 26 декабря, с 8:30 до 15:00 на Большом Москворецком мосту, площади Васильевский Спуск, а также улицах Москворецкой и Варварке.

Как отмечается на сайте Центра организации дорожного движения (ЦОДД), в течение дня в городе будет напряженная дорожная ситуация в связи с предновогодним трафиком и расчисткой дорог от снега.

В ведомстве рекомендуют автомобилистам по возможности оставлять личные автомобили дома и пользоваться городским транспортом.



Как ранее сообщал «Ридус», в канун Нового года вплоть до 3 января в центре столицы будет частично или полностью перекрыт ряд улиц для проезда автотранспорта.

