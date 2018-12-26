Центр Москвы перекрыли из-за Кремлевской елки
- 26 декабря 2018, 10:17
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В центре столицы в связи с проведением в Кремле Общероссийской новогодней елки перекрыт для движения автотранспорта ряд улиц.
Автомобильное движение прекращено в среду, 26 декабря, с 8:30 до 15:00 на Большом Москворецком мосту, площади Васильевский Спуск, а также улицах Москворецкой и Варварке.
Как отмечается на сайте Центра организации дорожного движения (ЦОДД), в течение дня в городе будет напряженная дорожная ситуация в связи с предновогодним трафиком и расчисткой дорог от снега.
В ведомстве рекомендуют автомобилистам по возможности оставлять личные автомобили дома и пользоваться городским транспортом.
Как ранее сообщал «Ридус», в канун Нового года вплоть до 3 января в центре столицы будет частично или полностью перекрыт ряд улиц для проезда автотранспорта.
Войти через социальные сети: