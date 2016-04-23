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В центре Москвы в канун Нового года до 3 января перекроют ряд улиц

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© Сергей Бобылев/ТАСС

В канун Нового года вплоть до 3 января в центре столицы будет частично или полностью перекрыт ряд улиц для проезда автотранспорта.

Принятая столичным департаментом транспорта мера связана с проведением ежегодного фестиваля «Путешествие в Рождество».

В частности, с 29 декабря по 3 января станет пешеходной Тверская улица.

Кроме того, в течение 28 декабря будут введены перекрытия на Тверской улице от Пушкинской площади до улицы Охотный ряд и на Моховой улице от Воздвиженки до Тверской и Охотного ряда

С 29 декабря до 18.00 3 января будет ограничен проезд по улице Охотный ряд и Моховой улице от Воздвиженки до Тверской, а также в Театральном проезде от Большой Дмитровки до Петровки.

Такие же ограничения, только до 21.00 3 января, коснутся Большого Гнездиковского переулка от Тверской улицы до Малого Гнездиковского переулка, Леонтьевского переулка от Тверской до Большого Гнездиковского, Козицкого переулка, Глинищевского переулка и Вознесенского переулка от Тверской улицы до Тверского проезда, дом 22.

Также будут в это время перекрыты Тверской проезд, Брюсов переулок от Тверской до Елисеевского переулка, Газетный переулок, Никитский переулок, Большая Дмитровка от Охотного ряда до Дмитровского переулка.

С 30 декабря до 8.00 утра 3 января будет закрыта для автомобильного движения Варварка, с 14.00 30 декабря до 8.00 3 января — Ильинка, Большой Черкасский и Малый Черкасский переулки.

С 15.00 31 декабря и до 23.59 2 января перекроют Петровку от Театрального проезда до Дмитровского переулка, Театральный проезд от Петровки до Рождественки, Петровские линии, Рахмановский переулок, Неглинную улицу от Петровского бульвара до Рахмановского переулка, а также Крапивенский переулок.

Кроме того, будет изменен режим работы станции метро «Охотный ряд». Так, с 10.00 31 декабря до 2.00 3 января 1−4 выходы станции метро «Охотный ряд», расположенные на Тверской, будут работать только на вход, 5−7 выходы станции на Манежной будут закрыты полностью, выход со станции «Охотный ряд» из северного вестибюля будет открыт в эти дни только на выход.

Впервые фестиваль «Путешествие в Рождество» был проведен в Москве в 2013 году. В этом году он начался 14 декабря и продлится до 13 января.

Как писал «Ридус», года назад житель столицы рассказал о бессмысленных огражденияхв центре столицы и о трудностях, с которыми ему пришлось столкнутся в новогоднюю ночь.

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Прокуратура требует отменить платную регистрацию для клиентов «Победы»

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© Интерпресс/ТАСС

Московская транспортная прокуратура через суд требует от авиакомпании «Победа» запретить платную регистрацию на рейсы в иностранных аэропортах.

«При проведении проверок по сообщениям в сети интернет, а также, по обращениям граждан, выявлены неправомерные требования авиакомпании „Победа“ к пассажирам», — рассказала старший помощник прокурора Екатерина Короткова.

Как сообщает агенство «Москва», осенью 2018 года авиакомпания установила, для пассажиров сбор в размере 25 евро за регистрацию на авиарейсы в аэропортах других стран.

При этом для клиента авиаперевозчика доступна бесплатная онлайн-регистрация. Решение сделать регистрацию платной «Победа» объясняла резким ростом цен на топливо.

Ранее «Ридус» писал, что пассажиры российского лоукостера «Победа» пожаловались на новые правила авиакомпании. Они рассказали, что на стойке регистрации в аэропорту с них требовали за услугу по 25 евро (2500 рублей). При этом зарегистрироваться на сайте авиакомпании им не удалось. Страница просто не работала.

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