Пруд или стена: новая оптическая иллюзия озадачила соцсети
- 25 декабря 2018, 18:48
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
В интернете обсуждают фотографию с видом из окна, в которой, на первый взгляд, нет ничего необычного. Дерево, многоэтажка, маленький пруд. Однако автор снимка уверяет, что в этом дворе нет пруда, а этот кажущийся водоём на самом деле — бетонная стена.
Обман зрения возникает из-за того, что на заборе есть пятна, которые точно совпадают с границей многоэтажки, поэтому кажется, что дом отражается в воде. Холодный оттенок стены делает иллюзию ещё более реалистичной.
Однако интернет-пользователи пришли в замешательство. Многие никак не могли увидеть бетонный забор и продолжали утверждать, что на фото есть пруд.
«Я в страшной растерянности, где стена?!», «Ого, мой мозг принимает грязь на стене за отражение здания в воде. Ну что я за идиот!».
Получив сотни комментариев на портале Reddit, автор поста опубликовал фотографию этого места с другой стороны. И тем самым развеял оптическую иллюзию. Бетонную стену наконец увидели все.
Недавно «Ридус» публиковал фотографию, на которой как будто бы изображена сосулька, замёрзшая в кране с водой. Однако так кажется до тех пор, пока не включить видео.
Ещё мы рассказывали, как интернет-сообществу вскружила головы оптическая иллюзия с индейкой, после которой всё начинает вертеться.
Также мы писали о земле, которая вдруг научилась дышать и так взбудоражила соцсети, что заставила задуматься о магии и чертовщине.
А ещё один интернет-пользователь озадачил всех, опубликовав фотографию обычной улицы, которая выглядит, как склейка из двух снимков. Однако автор утверждает, что это один кадр, просто немного необычный.
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