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Пруд или стена: новая оптическая иллюзия озадачила соцсети

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  • 25 декабря 2018, 18:48
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

В интернете обсуждают фотографию с видом из окна, в которой, на первый взгляд, нет ничего необычного. Дерево, многоэтажка, маленький пруд. Однако автор снимка уверяет, что в этом дворе нет пруда, а этот кажущийся водоём на самом деле — бетонная стена.

Обман зрения возникает из-за того, что на заборе есть пятна, которые точно совпадают с границей многоэтажки, поэтому кажется, что дом отражается в воде. Холодный оттенок стены делает иллюзию ещё более реалистичной.

Однако интернет-пользователи пришли в замешательство. Многие никак не могли увидеть бетонный забор и продолжали утверждать, что на фото есть пруд.

«Я в страшной растерянности, где стена?!», «Ого, мой мозг принимает грязь на стене за отражение здания в воде. Ну что я за идиот!».

Получив сотни комментариев на портале Reddit, автор поста опубликовал фотографию этого места с другой стороны. И тем самым развеял оптическую иллюзию. Бетонную стену наконец увидели все.

Недавно «Ридус» публиковал фотографию, на которой как будто бы изображена сосулька, замёрзшая в кране с водой. Однако так кажется до тех пор, пока не включить видео.

Ещё мы рассказывали, как интернет-сообществу вскружила головы оптическая иллюзия с индейкой, после которой всё начинает вертеться.

Также мы писали о земле, которая вдруг научилась дышать и так взбудоражила соцсети, что заставила задуматься о магии и чертовщине.

А ещё один интернет-пользователь озадачил всех, опубликовав фотографию обычной улицы, которая выглядит, как склейка из двух снимков. Однако автор утверждает, что это один кадр, просто немного необычный.

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Комментарии (1)

  • Small 2b827aa9f8
    fenix-girlсегодня, 19:01

    Я выбрала стену, потому что в пруду должно быть точное отражение дома, а его нет. Пятна в "пруду" не соответствуют пятнам на доме.

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