В мэрии рассказали, как будет работать транспорт в новогоднюю ночь

В течение всей новогодней ночи третий год подряд в столице будут работать метро и Московское центральное кольцо (МЦК), сообщили в пресс-службе мэрии Москвы.

Кроме того, всю ночь будут курсировать 60 обычных и 13 ночных маршрутов наземного транспорта, а 99 маршрутов — до 3:30.

Интервалы движения поездов метро МЦК составят от 3,5 до 15 минут, а наземный транспорт будет ходить с интервалами 25—30 минут.

Также в мэрии отметили, что режим работы городского транспорта в Рождество, 7 января, будет продлен до двух часов ночи.

Поезда пригородных электричек будут курсировать в новогоднюю и рождественскую ночи до 2:00. К поездам «Аэроэкспресса» будут добавлены дополнительные вагоны — десять вагонов вместо восьми.

Также в мэрии напомнили, что в Москве в праздничные дни с 31 декабря по 8 января будет бесплатной парковка в зоне платного парковочного пространства.

Как ранее сообщал «Ридус», в канун Нового года вплоть до 3 января в центре столицы будет частично или полностью перекрыт ряд улиц для проезда автотранспорта.