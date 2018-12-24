Мэй поблагодарила британскую армию за защиту от российского вторжения
- 24 декабря 2018, 11:04
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в своем рождественском послании к военнослужащим поблагодарила их за «защиту наших территориальных вод и воздушного пространства от российского вторжения», сообщает телеканал Sky News.
Политик также высказала военным благодарность за очистку улиц Солсбери от следов нервно-паралитического вещества, от которого в марте этого года пострадали бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
Кроме того, Мэй отметила роль британских военных в «укреплении союзников в Восточной Европе» и «борьбе с терроризмом в рамках глобальной коалиции против „Исламского государства“» (запрещенная в России террористическая организация).
Снова и снова вы противостояли агрессии тех, кто пренебрегает международными нормами, — заявила британский премьер.
Мэй предупредила военных о «новых проблемах», которые их ждут в 2019 году, и выразила уверенность, что они справятся с ними c присущими «мужеством, решимостью, стойкостью и изобретательностью».
Вы должны невероятно гордиться всем, что вы делаете, так же, как вся страна гордится вами, — заключила послание политик.
Как писал «Ридус», несколько дней назад лидер оппозиционной Партии лейбористов в британском парламенте Джереми Корбин назвал премьер-министра Терезу Мэй «глупой женщиной». Перед тем он предложил провести голосование по вопросу о вотуме недоверия премьер-министру.
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