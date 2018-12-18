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СМИ: лидер лейбористов предложил вынести вотум недоверия Терезе Мэй

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AP/TASS

Джереми Корбин, возглавляющий оппозиционную в Великобритании Лейбористскую партию, предложил провести голосование по вопросу о вотуме недоверия премьер-министру Терезе Мэй.

Корбин назвал неприемлемым решение премьера по вопросу о Brexit, сообщает Sky News.

Ранее Мэй решила перенести на следующий год парламентское голосование по достигнутому с Брюсселем соглашению об условиях Brexit, которое должно было состояться 11 декабря.

Как передает телеканал, лидер лейбористов считает вынесение вотума недоверия премьеру единственным способом провести голосование по сделке о Brexit на этой неделе.

Недавно Мэй добровольно отказалась возглавлять консерваторов на парламентских выборах 2022 года, но при этом сохранила лидерство в партии минимум на год.

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