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Глава Пентагона покинет пост после решения Трампа вывести войска из Сирии

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© businessinsider.com

Президент Дональд Трамп объявил об отставке министра обороны США Джеймса Мэттиса в конце февраля 2019 года и пообещал назвать нового кандидата на этот пост в ближайшее время.

«Генерал Мэттис уйдёт на пенсию с отличием в конце февраля после двухлетней службы в моей администрации на посту министра обороны», — написал Трамп в Твиттере.

Трамп отметил, что доволен работой Мэттиса, который «смог заставить союзников и другие страны платить свою долю военных обязательств».

Напомним, 19 декабря стало известно, что США приступили к полному вывод войск из Сирии. По данным газеты The New York Times, Мэттис отговаривал Трампа от этого шага со ссылкой на действия России и Ирана, поэтому американская общественности видит между выводом войск и отставкой Мэттиса прямую связь.

Помимо Мэттиса, выводом американских войск из Сирии оказались недовольны чуть ли не все поголовно союзники Вашингтона. Свою негативную реакцию публично выразили министр иностранных дел Германии Хайко Маас, замминистра обороны Великобритании Тобиас Эллвуд и министр вооруженных сил Франции Флоренс Парли.

Напомним, теперь уже почти бывшему шефу Пентагона 67 лет, в морской пехоте он прошел путь от лейтенанта до полного четырехзвездного генерала, попутно заработав себе пугающие прозвища «Боевая машина» и «Бешеный пес». В послужном списке Мэттиса — участие в операциях «Буря в пустыне» в Персидском заливе по защите Кувейта от иранской армии Саддама Хусейна, многих других операциях в Афганистане и Ираке. Именно Джеймс Мэттис командовал Первой дивизией морской пехоты, штурмовавшей Багдад в апреле 2003 года. Три года генерал возглавлял Центральное командование ВС США. Мэттис никогда не был женат, у него нет детей, и вся его жизнь прошла в Вооруженных силах.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, как новость о выводе войск США из Сирии прокомментировала официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

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