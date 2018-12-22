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В Москве в ближайшие дни выпадет до 15 см снега

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Валерий Шарифулин/ТАСС

В ближайшие два-три дня в столице может выпасть до 15 см снега, сообщает пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.

В общей сложности с начала декабря до конца 2018 года в Москве выпадет до 60 см снега.

Уточняется, что в текущем месяце в городе уже выпало примерно 45 см снега, что составляет почти месячную норму осадков.

По словам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петра Бирюкова, за последние сутки выпало до 7 см снега. «К уборке снега привлечено примерно 8 тыс. единиц различной снегоуборочной техники», — цитирует его News.ru.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 23 декабря, вероятна метель. По прогнозам синоптиков, за три дня сугробы в среднем вырастут до 30 см.

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