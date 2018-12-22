В Москве в ближайшие дни выпадет до 15 см снега
- 22 декабря 2018, 17:48
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В ближайшие два-три дня в столице может выпасть до 15 см снега, сообщает пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.
В общей сложности с начала декабря до конца 2018 года в Москве выпадет до 60 см снега.
Уточняется, что в текущем месяце в городе уже выпало примерно 45 см снега, что составляет почти месячную норму осадков.
По словам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петра Бирюкова, за последние сутки выпало до 7 см снега. «К уборке снега привлечено примерно 8 тыс. единиц различной снегоуборочной техники», — цитирует его News.ru.
Ранее сообщалось, что в воскресенье, 23 декабря, вероятна метель. По прогнозам синоптиков, за три дня сугробы в среднем вырастут до 30 см.
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