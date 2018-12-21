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В Москву идет потепление

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© Дмитрий Серебряков/ТАСС

В столичном регионе в ближайшие дни морозы сменятся потеплением и затяжным снегопадом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По словам метеоролога, в центре европейской части страны высокое давление начнет сменятся низким. В связи с этим начиная с субботы начнет расти температура и будет постоянно идти снег.

В субботу днем ожидается температура воздуха 2−4 градуса, а в воскресенье — 2−3 градуса ниже нуля.

Кроме того, в воскресенье вероятна метель. При этом порывы ветра будут достигать 12−17 метров в секунду.

За три дня, по словам синоптика, в различных районах Москвы и Подмосковья выпадет порядка 4−10 мм осадков, сугробы в среднем вырастут до 30 см.

«Ситуация на дорогах, конечно, будет очень некомфортной — и в воскресенье, и утром в понедельник», — отметил Вильфанд.

Однако к середине следующей недели снова похолодает. Погода начнет меняться уже во вторник, когда, предположительно, похолодает до 5−10 градусов мороза, а в среду — до минус 14 ночью и минус 5−10 днем.

При этом, по словам метеоролога, атмосферное давление вернется к норме.

«В новогоднюю ночь будем со снегом», — отметил собеседник агентства.

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