В московском «Спартаке» сменилось руководство

На заседании совета директоров московского «Спартака» Сергей Родионов был освобожден от должности генерального директора по личной инициативе и назначен спортивным директором.

Пост исполняющего обязанности генерального директора займет Наиль Измайлов. При этом он останется вице-президента клуба.

Совет директоров признал достижения Академии, дубля и «Спартака-2» хорошими, а выступление «Спартака» в еврокубках — неудовлетворительным, сообщается на сайте клуба.

Кроме того, был утвержден план на зимнее трансферное окно. Одно приобретение уже сделано — позицию левого защитника в «Спартаке» займет 21-летний бразилец Айртон Лукас.

В январе команда будет готовиться к возобновлению сезона в ОАЭ и Катаре, а в феврале отправится в Турцию.

Сергей Родионов, выступавший за «Спартак» с 1978 по 1990 и с 1993 по 1995 год, занимал пост гендиректора клуба с 2015 года, пишет газета «Известия».

Ранее был назван лучший футболист России 2018 года.