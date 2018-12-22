На Украине пересчитали «заробитчан»

Министр социальной политики Украины Андрей Рева озвучил данные о количестве граждан «незалежной», выезжающих на заработки за рубеж. Так, по сведениям возглавляемого им ведомства, на постоянной основе за пределами страны трудятся 3,2 миллиона человек.

По официальным данным Государственной миграционной службы и Государственной пограничной службы, на постоянной основе за пределами Украины работает 3,2 миллиона человек. Непостоянно — цифра колеблется от 7 до 9 миллионов человек, — заявил Андрей Рева, отвечая на вопросы журналистов.

Самым популярным у «заробитчан» направлением оказалась соседняя Польша, куда, по подсчетам Министерства социальной политики, направились около 2 миллионов украинцев. Примечательно, что лишь половина из них (1 миллион) трудоустроены официально. При этом, необходимые социальные выплаты в стране трудоустройства производят только 400 тысяч трудовых мигрантов, передает «Интерфакс».

Согласно информации из открытых источников, население Украины по состоянию на 2018 год насчитывает около 42 миллионов человек.

Таким образом, согласно статистике, представленной Андреем Ревой, за рубежом на постоянной основе трудится каждый 13 гражданин страны, принимая в расчет стариков и детей. Всего же так или иначе зарабатывает за пределами «незалежной» каждый четвертый украинец.

На уходящей неделе внимание на неконтролируемую трудовую миграцию с территории Украины обратили в Европейской комиссии по выполнению соглашений о безвизовом режиме со странами Западных Балкан и программы Восточного партнерства.



В своем ежегодном отчете представители ЕС указали на неуклонно растущее число украинцев, незаконно проживающих на территории стран Евроальянса, пригрозив приостановить действие соглашения о безвизовом режиме в случае, если киевские власти не усилят контроль за качеством покидающего страну контингента.