Евросоюз пригрозил Украине заморозкой безвиза

Власти Евросоюза заявили о массовых нарушениях соглашения о безвизовом режиме с Украиной, пригрозив его приостановкой в случае невыполнения Киевом ряда условий.

«Украине необходимо принять немедленные действия, которые также необходимы для выполнения обязательств в сфере борьбы с коррупцией и нелегальной миграцией», — сказано в ежегодном отчете Еврокомиссии по выполнению соглашений о безвизовом режиме со странами Западных Балкан и программы Восточного партнерства.



Как сообщают украинские СМИ, число отказов в доступе украинцам на территорию ЕС в 2017 году по сравнению с предыдущим годом выросло сразу на 47% и составило 33,1 тысяч случаев. Число украинцев, пойманных на нелегальном проживании в странах ЕС, по оценкам Еврокомиссии, в 2017 году выросло на 13% и достигло 33,5 тысяч человек. В 2018 году оба показателя продолжили показывать «значительный рост».

В Еврокомиссии уверены, что граждане Украины являются активными участниками организованных преступных группировок, в частности, занимаются контрабандой, торговлей людьми, нелегальной перевозкой мигрантов, наркоторговлей, киберпреступностью, махинациями с недвижимостью и отмыванием денег.

Главное требование Брюсселя к Киеву — срочное сокращение числа выезжающих в ЕС нелегальных мигрантов с украинским гражданством, однако есть и политические условия, в том числе повышение эффективности антикоррупционных мер, создание системы декларирования собственности госчиновников, качественное улучшение работы полиции и спецслужб в борьбе с оргпреступностью. В случае невыполнения этих условий безвизовый режим может быть приостановлен.

Напомним, Европарламент одобрил введение безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в страны-участницы Шенгенской зоны в апреле 2017 года. Президент Петр Порошенко, многократно обещавший добиться для украинцев возможности без виз ездить в страны ЕС, в очередной раз «распрощался с Россией», причем стихами поэта Михаила Лермонтова «Прощай, немытая Россия!». В Рунете тогда много шутили и над россиянами, и над украинцами.

Среди отрицательных отзывов на безвиз были и вполне серьезные. Так, структуры миллиардера Джорджа Сороса предупредили европейцев о неконтролируемой миграции с Украины. Из-за экономического кризиса в этой стране на заработки в Евросоюз поехали даже те украинцы, которые имели самое смутное представление о нормах и правилах жизни общества в европейских странах.

Официально целью поездки может быть только туризм и свидания с родственниками, при этом пограничнику необходимо предъявлять страховку, обратный билет, сумму денег из расчета не менее 50 евро на день пребывания. В условиях, когда цель подавляющего большинства Украинцев в ЕС — работа, в том числе нелегальная, неминуемо происходит массовое нарушение правил безвиза.