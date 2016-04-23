найти ×
   
  • USD +0.64
    68.01
  • EUR +1.03
    77.97
СохранитьСохранено0
×

001272

Российская спортсменка признана лучшей легкоатлеткой Европы 2018 года

Small f1a6d446e0

© Валерий Шарифулин/ТАСС

Россиянка Мария Ласицкене названа американским журналом Track and Field, посвященным легкой атлетике, лучшей европейской спортсменкой 2018 года.

В мировом рейтинге она находится на четвертой позиции, уступая южноафриканке Кастер Семеню, занимающей первое место, а также Беатрис Чепкоеч из Кении (2-е место) и багамской бегунье Шоне Миллер-Уйбо (3-е место).

В 2018 году 25-летняя Ласицкене выиграла все крупные соревнования по прыжкам в высоту, включая чемпионат мира в закрытом помещении в Бирмингеме, летнее первенство Европы в Берлине, финал Бриллиантовой лиги и Континентальный кубок Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

Спортсменка является двукратной чемпионкой мира, также победительницей ЧМ-2014 в помещении.

Ранее Track and Field признал Ласицкене лучшей спортсменкой мира по итогам зимнего сезона — 2018.

Как известно, россиянке приходится выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе, поскольку в ноябре 2015 года Международная ассоциация легкоатлетических федераций приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики в организации.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Культура
История автора прижизненных портретов палачей революции и их жертв
71911091читать позжечитаю позже
Путешествия
Фотоистория о заброшенном трамплине Олимпиады
0113585читать позжечитаю позже

главное


Город
В Сети появилась новая интерактивная карта столицы

Презентована интерактивная карта столицы «Гигарама».

9028460читать позжечитаю позже
|статья

История
Государство против семьи: как донос довел до теракта23 апреля 2016

Осада Руби-Ридж — это история о том, как государственная машина решила уничтожить одну отдельно взятую семью и проиграла.

2549927читать позжечитаю позже