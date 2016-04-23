Российская спортсменка признана лучшей легкоатлеткой Европы 2018 года
- 21 декабря 2018, 18:05
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Россиянка Мария Ласицкене названа американским журналом Track and Field, посвященным легкой атлетике, лучшей европейской спортсменкой 2018 года.
В мировом рейтинге она находится на четвертой позиции, уступая южноафриканке Кастер Семеню, занимающей первое место, а также Беатрис Чепкоеч из Кении (2-е место) и багамской бегунье Шоне Миллер-Уйбо (3-е место).
В 2018 году 25-летняя Ласицкене выиграла все крупные соревнования по прыжкам в высоту, включая чемпионат мира в закрытом помещении в Бирмингеме, летнее первенство Европы в Берлине, финал Бриллиантовой лиги и Континентальный кубок Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).
Спортсменка является двукратной чемпионкой мира, также победительницей ЧМ-2014 в помещении.
Ранее Track and Field признал Ласицкене лучшей спортсменкой мира по итогам зимнего сезона — 2018.
Как известно, россиянке приходится выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе, поскольку в ноябре 2015 года Международная ассоциация легкоатлетических федераций приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики в организации.
Войти через социальные сети: