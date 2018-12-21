Кот спрятался от ветеринара в мусорке и прославился

Кот по кличке Джеймс так не хотел видеть ветеринара, что спрятался от него в мусорке в кабинете. Ну как спрятался, только голову засунул. Но мы же все помним эту детскую магию: если я никого не вижу, то и меня никто не видит.

Фотографии почти невидимого Джеймса опубликовала в Twitter его хозяйка Эшли Перез (Ashly Perez) и нечаянно спровоцировала стихийный флешмоб. Оказалось, не один её котик прячется в самых странных местах при виде ветеринарного врача.

Мой кот не хотел идти сегодня к ветеринару. Так что он просидел всё время, засунув голову в дыру для мусора. Я умерла, — так прокомментировала автор поста происходящее на фото.

Твит с пушистым Джеймсом быстро стал популярным и набрал больше 160 тысяч лайков и почти 40 тысяч ретвитов, а также множество комментариев, в которых котовладельцы поделились фотографиями своих питомцев, пытающихся спрятаться от ветеринаров самыми причудливыми способами.

«Ха-ха! Моя кошка прыгнула в мусорку, как только зашёл ветеринар».

«А так не все кошки делают? Моя — да».

«Мой кот рекомендует в кабинете у ветеринара прятаться в раковине».

«Моя кошка тоже думает, что в раковине её не видно».

«И моя сидит у ветеринара в раковине».

«Наш Чарли считает, что эффективнее прятаться на шкафах».

«Это Петал. Она невидимка».

«Позвольте мне представить нашего котика Арчи».

«Да! Ветеринарам приходится творчески подходить к работе с такими пациентами».

«Наша кошка сделала то же самое, только спряталась в руки мужа».

«Он пытался убежать».

«Мой кот у ветеринара. #драматик».

«Угадайте, где моя кошка? Мы в кабинете у ветеринара».

«Это удивительно! Коты — лучшие! Это мой Медвежонок Ралли, и он думает, что в этом ящике он невидим. Предыстория: сначала он смахнул все банки на пол, а потом и сам туда залез».

«Это Мэйбил, она притворяется линолеумом».

«Моя обычно отказывается покидать свою переноску».

«Моя кошка предпочитает скрываться в углу и игнорировать окружающих».

«Не кошка, но моя крыса Рокси также не поддерживает идею общения с ветеринарами».

«Мне это нравится! Вот моя Коко. Она тоже ненавидит ветеринара, особенно когда он подсовывает ей брошюры о похудении».

Коты вообще любят поворачиваться к миру задом и прятать морду. Некоторые считают, что это к дождю или похолоданию. А вот скептики уверяют, что это истинное выражение презрения ко всему окружающему.

А ведь не только коты верят, что если отвернуться от проблемы, то она сама исчезнет, правда ведь? Что скажете?



Недавно мы писали, как девушка опубликовала фотографию, на которой попросила найти своего котика на новогодней ёлке, и тоже спровоцировала весёлый флешмоб.

И обязательно посмотрите, как выглядят животные до и после визита к ветеринару. Выражения их пушистых морд говорят сами за себя. И говорят очень громко!