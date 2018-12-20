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Девушка попросила найти кота на ёлке и создала флешмоб

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  • 20 декабря 2018, 14:00
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Все мы знаем, что коты просто обожают новогодние ёлки. А если им удаётся уронить нарядное дерево на пол, то всё — кошачья миссия выполнена. Хозяйка одного пушистого хулигана Алли Макдоналд (Alli McDonald‏) опубликовала в Twitter фотографию своей ёлки и попросила интернет-сообщество помочь найти на ней котика.

Айда, ребята, давайте сыграем в игру: каждое утро мы находим нашу кошку в разных местах на рождественской ёлке и фотографируем. Сделайте скриншот, когда найдёте её, — написала девушка.

Попробуйте и вы справиться с заданием!

Пользователи не только охотно поучаствовали в игре, но и запустили стихийный флешмоб, прислав множество фотографий своих питомцев, нагло сидящих на новогодних ёлках. И если одних котов не так просто отыскать на деревьях, то, глядя на некоторых, остаётся только удивляться их кошачьей наглости и сноровке.

А ваши коты любят забираться на ёлку?

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