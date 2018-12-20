В Москве предложили повысить штраф за неоплаченную парковку
- 20 декабря 2018, 08:43
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Депутаты Мосгордумы предложили резко увеличить штраф за неоплаченную парковку. Поправки к столичному Кодексу об административных правонарушениях (КоАП) внесены в московский парламент.
Авторы поправок убеждены, что размер штрафа «не соответствует степени общественной опасности деяния и принципу экономической целесообразности».
Соответственно, депутаты предлагают увеличить штраф за неоплаченную парковку до 5 тысяч рублей для «обеспечения последовательной реализации госполитики».
Законопроект внесен в Мосгордуму «в первоочередном порядке», сообщается на сайте городского парламента.
В настоящее время размер штрафа в случае неоплаченной парковки в Москве составляет 2,5 тысячи рублей, напоминает News.ru.
Как писал «Ридус», с 15 декабря 2018 года в Москве были введены повышенные тарифы на уличную парковку: в некоторых районах города стоимость часа стоянки выросла до 380 рублей. Кроме того, в ряде районов отменена бесплатная парковка в воскресенье.
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