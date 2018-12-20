найти ×
   
  • USD
    67.11
  • EUR
    76.47
СохранитьСохранено0
×

-5320880

В Москве предложили повысить штраф за неоплаченную парковку

Small default

© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Депутаты Мосгордумы предложили резко увеличить штраф за неоплаченную парковку. Поправки к столичному Кодексу об административных правонарушениях (КоАП) внесены в московский парламент.

Авторы поправок убеждены, что размер штрафа «не соответствует степени общественной опасности деяния и принципу экономической целесообразности».

Соответственно, депутаты предлагают увеличить штраф за неоплаченную парковку до 5 тысяч рублей для «обеспечения последовательной реализации госполитики».

Законопроект внесен в Мосгордуму «в первоочередном порядке», сообщается на сайте городского парламента.

В настоящее время размер штрафа в случае неоплаченной парковки в Москве составляет 2,5 тысячи рублей, напоминает News.ru.

Как писал «Ридус», с 15 декабря 2018 года в Москве были введены повышенные тарифы на уличную парковку: в некоторых районах города стоимость часа стоянки выросла до 380 рублей. Кроме того, в ряде районов отменена бесплатная парковка в воскресенье.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (3)

  • Small 41ce7dc927
    Ольга Блументаль сегодня, 09:53

    Не понимаю, просто не понимаю! Почему только в 2 раза. Это мало для бюджета такого большого города. Надо раз в 10. А на второй раз неоплаты сразу без суда и следствия конфисковать машину в пользу эвакуаторщиков. Просто увозить с концами

  • Small c1af0d2f1e
    Олег Северовсегодня, 10:04

    Предлагаю штрафовать еще на подъезде к парковке. Ты же ее еще не оплатил, а куда лезешь?

  • Small c721293b30
    Максим Легуенкосегодня, 10:20

    да чего штрафовать, сечь надо их на красной площади

Наука и техника
Ученые Якутии собрались клонировать мамонта и древних людей
4249300читать позжечитаю позже
Здоровье
Ученые предупредили об опасности слишком долгого сна
4316399читать позжечитаю позже

главное


Общество
Три главные причины разводов

Восемьдесят процентов разводов в России инициируют женщины. Это очень обижает и обескураживает мужчин.

15927007читать позжечитаю позже

Путешествия
Путешествие на болгарских поездах в стиле граффити18 ноября

Путешествие на поезде по Болгарии это уникальный опыт как для путешественника.

7059314читать позжечитаю позже