Вся правда о рептилоидах с Нибиру

Если вы читаете эту статью, то поздравляем, мы пережили очередной конец света и вторжение рептилоидов с Нибиру, о которых ежедневно рассказывают СМИ.

От огромного потока новостей о таинственной планете Нибиру невольно задумываешься, почему эти статьи так популярны и как в них можно верить, имея под рукой тысячи научных работ и книг, доказывающих обратное.

Планета Нибиру и рептилоиды — не единственное мракобесие, встречающееся в Сети, но сегодня хочется остановиться именно на них. Если вы вдруг не знаете, что это такое, то рассказываем.

Нибиру — таинственная планета Х, чья орбита в перигелии пересекает Солнечную систему между Марсом и Юпитером раз в 3600 лет. На планете живут сверхразумные существа — рептилоиды, которые безуспешно пытаются захватить Землю, — именно так пишут о планете сторонники антинаучной теории о существовании Нибиру.

Откуда ноги растут

Эта теория появилась в начале 2000-х благодаря американскому писателю азербайджанского происхождения Захарию Ситчину, который считает, что за Плутоном скрывается таинственная планета Нибиру.

Ситчин утверждает, что первыми о планете узнали шумеры, которые в своей мифологии рассказали о таинственной планете, с которой спустились божества аннунаки после столкновения Нибиру с Тиаматом — планетой, находившейся между Марсом и Юпитером.

Автор утверждает, что в результате этого столкновения и родилась Земля, на которой поселились аннунаки. Они, являясь божествами со сверхразумом, решили создать для себя рабочую силу (рабов) для облагораживания Земли. Скрестив свои гены с генами Homo erectus, они получили человека.

С тех пор в каждом из нас есть гены древних аннунаки, а Нибиру, которая чудесным образом выжила после столкновения, каждые 3600 лет возвращается к Земле, чтобы ее уничтожить.

Такая вот незамысловатая, но очень захватывающая теория быстро разошлась в массы, и сторонники антинаучных идей быстро ее подхватили.

«Сейчас все объясню»

Работой Захария Ситчина сразу же заинтересовались ученые — астрономы, археологи, историки и лингвисты. На вопрос, откуда у автора такая уверенность в собственной теории, он спокойно заявлял: «Почитайте сами древние шумерские тексты, там все написано».

Ученые так и сделали. Так как еще 20 лет назад шумерские тексты могли переводить только профессиональные лингвисты, доказать правдивость книг Ситчина было проблематично: обычные люди проверить подлинность текста не могли, а переводчики, которых можно было по пальцам пересчитать, были заняты более важными работами.

Но с ростом популярности теории научное сообщество решило проверить тексты писателя. И тут началось самое интересное. Оказалось, что перевод Ситчина неверный, а Нибиру, которую автор считает планетой, даже теоретически не может существовать в рамках нашей Вселенной.

Нибиру, или Неберу, с шумерского языка переводится как «место пересечения, переправа, центр», поэтому в древних текстах это слово так часто и употреблялось. В качестве переправы, не планеты.

Существование такой планеты отвергает и астрономия. Сценарий Ситчина, где Нибиру возвращается во внутреннюю Солнечную систему каждые 3600 лет, подразумевает орбиту с большой полуосью в 235 астрономических единиц, с отдалением от пояса астероидов в 12 раз, дальше Плутона.

Вероятность такого движения планеты не раз проверялась астрономами и физиками, которые математически доказали, что подобное перемещение планеты в реалиях Солнечной системы невозможно — Нибиру уже во второй свой оборот столкнулась бы с другими планетами.

Настораживает и описание жизни на таинственной планете: автор заверяет, что климат на Нибиру был мягкий, теплый, плодотворно влияющий на развитие существ со сверхразумом. Примечательно, что большую часть своего существования планета проводит где-то за Плутоном, вероятно рядом с поясом Койпера.

Если обратиться к астрономии, выясняется, что жизнь рядом или в поясе Койпера просто невозможна: нет солнечного света и тепла, температура приближается к -270 °C. Но, видимо, для жителей Нибиру это «мягкий, теплый климат».

На сегодняшний день есть множество научных работ, которые отвергают существование планеты Нибиру. Но за Плутоном действительно есть другие планеты. Например, недавно мы рассказывали о карликовой планете Farout, которая находится в 18 миллиардах километров от нас.

Но эти планеты никак не связаны с тем, что говорил Ситчин. Помимо астрономов и физиков, антинаучность работы Захария Ситчина подтверждают и лингвисты, которые представили правильный перевод шумерских табличек.

Любимчики СМИ

Несмотря на то, что автор книг о рептилоидах с Нибиру умер девять лет назад, его труды практически ежедневно вспоминают СМИ. И если Захарий Ситчин хотя бы пытался объяснить свои теории с точки зрения науки, то журналисты руководствуются только своей фантазией и громкими заголовками.

«Вылетела из Солнца» — особенно порадовало.

Это не шутки. Есть свидетели.

У Нибиру опять что-то не получилось.

И на десерт.