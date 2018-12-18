За Плутоном найдена розовая карликовая планета

Специалисты из Института науки Карнеги в Вашингтоне обнаружили в нашей Солнечной системе новую карликовую планету. Это самая отдаленная карликовая планета, которую когда-либо открывали.

Официальное название новой планеты VG18 2018, но астрономы уже успели дать ей прозвище Farout. Планета-карлик находится в 18 миллиардах километров от нас — это примерно в 3,5 раза больше, чем расстояние до Плутона.

Farout был найден с помощью японского телескопа Subaru на Гавайях. Астрономы пояснили, что обнаружить планету помог метод наблюдения за космическими телами, которые являются более подвижными по сравнению с соседними звездами.



Как только телескоп зафиксировал движение, астрономы попытались рассмотреть найденный объект. Осложнил ситуацию тот факт, что карликовая планета находится очень далеко от Земли.

Пока что мы очень мало знаем о новой планете. Изображения показали, что ширина объекта составляет всего 500 километров, а этого достаточно, чтобы причислить Farout к планетам-карликам, — пояснили ученые.

Первые исследования также показали, что планета имеет розоватый оттенок, что может свидетельствовать о наличии льда на поверхности.

Сейчас ученые готовятся к дальнейшим исследованиям Farout. Астрономы планируют вычислить орбиту планеты. Предположительно, такие далекие карликовые планеты находятся рядом с крупными планетами.

По предварительным расчетам, возраст орбиты более 1000 лет, поэтому на ее наблюдение потребуется несколько лет. Если гипотеза ученых подтвердится, то рядом с Farout может оказаться та самая Планета Х, которую не первый год ищут астрономы.

Это не первая далекая планета, которую обнаружили астрономы из Института науки Карнеги в Вашингтоне. Недавно «Ридус» рассказывал о планете Гоблин, находящейся за Плутоном.