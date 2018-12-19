Минстрой внезапно ужесточил правила продажи квартир в новостройках

Депутаты Госдумы приняли во втором чтении новые поправки к закону о долевом участии в строительстве жилья, которые резко осложняют жизнь застройщикам и грозят загнать вверх цены на квартиры в новостройках.

Как сообщает газета «Ведомости», поправки к действующему законодательству в этой сфере должны вступить в силу лишь с 1 июля 2019 года и ранее предполагалось, что продавать квартиры по новым правилам застройщикам придется только в тех проектах, разрешения на строительство которых получены позже 1 июля 2018 года. Новые поправки предполагают, что начиная с упомянутой даты эта норма распространится на все новостройки, даже те, где часть квартир уже распродана по старым правилам.

«Для нас поправки в этой части стали полной неожиданностью», — заявила изданию коммерческий директор ФСК «Лидер» Ольга Тумайкина. «Принятие столь критичных поправок заставляет участников проходить весь процесс по второму кругу», — пожаловалась гендиректор «Дон-Строй Инвеста» Алена Дерябина.



Напомним, суть нововведений заключается в передаче денег за квартиры от покупателя к застройщику через эскроу-счета в банках. При этом деньги застройщик сможет получить только после завершения строительства, в противном случае банк вернет деньги покупателю. Фактически застройщикам придется выполнять все работы на заемные средства, что и влечет за собой рост цен для конечного потребителя.



Особенно остро стоит проблема аккредитации банками проектов в стадии реализации. Рассмотрение заявки на проектное финансирование достигает трех месяцев, и у тех застройщиков, которые не успеют пройти все необходимые процедуры до 1 июля 2019 года, продажи могут полностью остановиться.

«Частных девелоперов почти не останется — основным игроком на рынке станет государство в лице госструктур вроде „Дом.РФ“ и Фонд реновации, они и будут строить типовое стандартное жилье, а также достраивать за теми, кто уйдет с рынка в результате нововведений», — предсказывает президент группы компаний «Основа» Александр Ручьев — бывший владелец и президент ГК «Мортон», которая была поглощена ГК «ПИК», из-за чего дольщикам домов от «Мортона» в 2016 году пришлось пережить немалый стресс.



Как сообщал «Ридус», ужесточение правил финансирования на рынке новостроек, скорее всего, обернется резким подорожанием новых квартир на 10—20%.