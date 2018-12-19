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Составлен рейтинг самых высоких главных елок в городах России

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Артем Геодакян/ТАСС

Названы 10 российских городов, в которых установлены самые высокие новогодние елки.

Как сообщает ТурСтат, высота главных городских елок либо осталась такой же, как и год назад, либо уменьшилась.

Топ-10, составленный аналитическим агентством, возглавил Красноярск, где высота главной елки достигла 55 метров.

Другие города значительно отстали от лидера по этому показателю. Москва (27 метров) заняла лишь 6-е место, уступив также Уфе (34 метра), Туле (32 метра), Тюмени (30 метров) и Иркутску (27,5 метра).

В конце первой десятки оказались Воронеж (26 метров), Санкт-Петербург, Самара и Ставрополь (по 25 метров).

Ранее сообщалось, что в Стерлитамаке новогоднюю ель для ледового городка привезли с могилы известного архитектора.

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