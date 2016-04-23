Обнаружена связь между фастфудом и депрессией
- 18 декабря 2018, 21:29
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Ученые Манчестерского университета обнаружили, что употребление фастфуда повышает риск развития депрессии на 40%.
Такой вывод был сделан по результатам 11 исследований, цель которых заключалась в поиске связи между депрессией и употреблением пищи, способствующей воспалительным процессам.
Участие в этих исследованиях приняли более 100 тысяч добровольцев в возрасте от 16 до 72 лет. Среди них были жители США, Австралии, Европы и Средней Азии.
Для определения рациона питания испытуемых они заполняли специальные опросники. Кроме того, учитывалась склонность добровольцев к депрессии. Она определялась на основе наличия симптомов психического расстройства, самонаблюдения или факта употребления антидепрессантов.
Каждому участнику также присваивался диетический индекс, определяющий, какую долю в его рационе составляет нездоровая пища.
В итоге выяснилось, что любители фастфуда и другой вредной еды с большим количеством углеводов и жиров в 1,4 раза чаще страдали от депрессии. Причем эти данные не зависели от возраста и пола.
«Полученные результаты могут помочь в лечении депрессии и даже болезни Альцгеймера, в основе которой тоже заложен воспалительный компонент», — цитирует одного из авторов исследования MedicalXpress.
По его словам, правильный выбор рациона питания может стать более дешевой альтернативой лекарственным препаратам, прием которых зачастую сопровождается побочными эффектами.
К тому же ученые из университетского колледжа Лондона уже доказали, что средиземноморская диета, состоящая из морепродуктов, овощей и оливкового масла, является довольно действенным средством от депрессии.
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