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Стал известен обладатель «Золотой бутсы»

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© Twitter.com

Нападающий испанской «Барселоны» Лионель Месси в пятый раз был удостоен одной из самой престижных футбольных наград — «Золотой бутсы».

Эта премия вручается лучшему бомбардиру года по версии УЕФА.

Месси сумел забить за сезон 2017/18 в чемпионате Испании 34 гола. Столько же он забил и в сезоне 2009/10, который принес ему первую «Золотую бутсу».

Бомбардирские достижения аргентинца в трех других сезонах оказались гораздо значительнее: в 2011/12 он забил 50 мячей, в 2012/13 — 46, а в 2016/17 — 37.

Второе место по количеству завоеванных «Золотых бутс» занимает Криштиану Роналду. У него их четыре. Остальные обладатели этой награды не побеждали более двух раз, пишет «Спорт-Экспресс».

Ранее стал известен обладатель «Золотого мяча», а также был составлен топ-100 футболистов года по версии Guardian.

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