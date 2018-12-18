Преступник 18 лет скрывался под именем известного художника

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, более 18 лет скрывавшегося под именем известного художника.

Как сообщает УМВД России по Тульской области, в 2000 году житель Краснодара похитил человека в составе организованной преступной группировки (ОПГ) и потребовал за него выкуп.

В результате злоумышленник удерживал похищенного в течение 55 дней, а получив 120 тысяч долларов, отпустил своего пленника и скрылся.

Преступника объявили в федеральный розыск, но выйти на его след удалось только спустя 18 лет.

Оказалось, что беглец долгое время скрывался от правосудия в городе Суворове Тульской области, представляясь именем известного краснодарского художника.

Установив его настоящие паспортные данные, сотрудники уголовного розыска разоблачили похитителя, сообщается на сайте регионального УМВД.

Ранее «Ридус» писал о том, что в Кемерово нашли скрывавшегося 25 лет дезертира.