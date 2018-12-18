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У Порошенко и Климкина нашли родственников в Крыму

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© Александр Щербак/ТАСС

У президента Украины Петра Порошенко и министра иностранных дел Павла Климкина есть родственники в Крыму, сообщает Strana.ua.

Украинское издание провело свое расследование не случайно. Несколько дней назад, как писал «Ридус», Порошенко пригрозил увольнением госслужащим, имеющим родственников в Крыму, особенно из числа силовиков. Проверку чиновников глава государства поручил Службе безопасности Украины.

Жена старшего сына президента Алексея Порошенко Юлия родилась в России и до смены фамилии у нее было российское гражданство.

Ранее она жила и была прописана вместе с родителями в Санкт-Петербурге.

Кроме того, по данным издания, тетя и дядя невестки Порошенко проживают в Крыму, а также принимали участие в референдуме по присоединению полуострова к России.

Издание также обнаружило в Крыму родственников у Климкина. В 2015 году глава МИД женился на Марине Михайленко, работающей сейчас в администрации президента Украины.

Стало известно, что супруга Климкина — дочь советского генерал-майора в отставке Юрия Васильевича Михайленко, награжденного в 2014 году медалью «За возвращение Крыма» и проживающего сейчас на полуострове, отмечает URA.RU.

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Комментарии (1)

  • Small 9a8e5e1b71
    merlionсегодня, 09:17

    "Несколько дней назад, как писал «Ридус», Порошенко пригрозил увольнением украинским госслужащим, имеющим родственников в Крыму".
    И имеющих российский паспорт, не так ли? Так и давайте полную информацию.

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