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Порошенко пригрозил уволить чиновников, имеющих родню в России

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© Александр Щербак/ТАСС

Президент Петр Порошенко пригрозил увольнением украинским госслужащим, имеющим родственников в Крыму, особенно из числа силовиков. Проверку чиновников глава государства поручил Службе безопасности Украины.

«У нас есть большое количество государственных служащих, в том числе в правоохранительных органах, у которые есть родственники в Крыму. Я обратился к председателю СБУ, чтобы украинская контрразведка проверила сведения этих государственных служащих, поставив приоритет на правоохранительных и следственных органах. Как только проверка будет завершена и у меня будут основания, за мной дело не станет», — цитирует Порошенко телеканал «112 Украина».

На прошлой неделе Контрразведка СБУ установила наличие российского паспорта у гражданской жены первого заместителя главы Службы внешней разведки Украины Сергея Семочко, после чего в Киеве разразился скандал.

Вероятно, президенту Порошенко придется начать увольнения со своего министра иностранных дел Павла Климкина, тесть которого — генерал-майор Юрий Михайленко — является жителем Севастополя и активным сторонником воссоединения Крыма с Россией.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, как депутат Верховной Рады, руководитель группы «Партия „Возрождение“» Виктор Бондарь раскритиковал экономические соглашения Украины с Евросоюзом как несправедливые и невыгодные Киеву.

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Комментарии (2)

  • Small 6be293d5a4
    Dimon Grinвчера, 05:43

    Россия, Белоруссия и Украина - это Русь и некоторые иуды боятся этого воссоединения одного народа.
    Теперь из-за халуёв сионизма; Вальцмана-Порошенко и Тимошенко-Капительман и Гитлера-Шикельгрубера и ленина-Ульянова-Бланка и Карла Маркса он же Мордехай Леви, понятно и очевидно стало всем, как некоторые представители одного народа на земле, разделяют людей по языку и границам, чтобы легко стравливать их.

  • Small aeba048ed2
    Вася Ивановвчера, 07:30

    Умно.

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