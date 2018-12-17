Порошенко пригрозил уволить чиновников, имеющих родню в России

Президент Петр Порошенко пригрозил увольнением украинским госслужащим, имеющим родственников в Крыму, особенно из числа силовиков. Проверку чиновников глава государства поручил Службе безопасности Украины.

«У нас есть большое количество государственных служащих, в том числе в правоохранительных органах, у которые есть родственники в Крыму. Я обратился к председателю СБУ, чтобы украинская контрразведка проверила сведения этих государственных служащих, поставив приоритет на правоохранительных и следственных органах. Как только проверка будет завершена и у меня будут основания, за мной дело не станет», — цитирует Порошенко телеканал «112 Украина».



На прошлой неделе Контрразведка СБУ установила наличие российского паспорта у гражданской жены первого заместителя главы Службы внешней разведки Украины Сергея Семочко, после чего в Киеве разразился скандал.



Вероятно, президенту Порошенко придется начать увольнения со своего министра иностранных дел Павла Климкина, тесть которого — генерал-майор Юрий Михайленко — является жителем Севастополя и активным сторонником воссоединения Крыма с Россией.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, как депутат Верховной Рады, руководитель группы «Партия „Возрождение“» Виктор Бондарь раскритиковал экономические соглашения Украины с Евросоюзом как несправедливые и невыгодные Киеву.