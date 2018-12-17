Стали известны соперники российских клубов по весенней стадии Лиги Европы

Российские футбольные клубы «Зенит» и «Краснодар» узнали своих соперников по весенней стадии Лиги Европы УЕФА. В 1/16 второго по значимости европейского турнира им предстоит сразиться соответственно с турецким «Фенербахче» и немецким «Байером», сообщает портал «Чемпионат.com».

Первые поединки очередной стадии Лиги Европы состоятся 12 и 14 февраля 2019 года, ответные матчи — 20-го и 21-го числа того же месяца.

Ранее пробиться в аналогичную стадию этого турнира не смогли три других российских клуба: «Локомотив», ЦСКА и «Спартак».

Первые две команды не сумели добраться до «спасительных» третьих мест в своих группах в Лиге чемпионов.

При этом «армейцы» дважды обыграли действующего обладателя самого престижного клубного трофея Европы — мадридский «Реал» (1:0 дома, 3:0 в гостях). Второе кряду поражение от ЦСКА стало самой крупной домашней неудачей за всю историю выступлений «королевского клуба» в Лиге чемпионов.

Не смог квалифицироваться через групповой этап Лиги Европы и московский «Спартак», став первым российским клубом, занявшим последнюю, четвертую строчку в отборочном квартете.

Накануне «Ридус» рассказывал о новом назначении многолетнего лидера «Зенита» Андрея Аршавина. Экс-игрок сборной России в минувшее воскресенье занял должность в структуре петербургского клуба.