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Аршавин вернулся в «Зенит»

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© Петр Ковалев/ТАСС

Многолетний лидер сборной России по футболу и экс-игрок петербургского «Зенита» Андрей Аршавин получил должность в структуре клуба, возглавив детский проект «сине-бело-голубых» «Сириус». К выполнению своих новых обязанностей легенда отечественного футбола приступит с 1 января 2019 года, сообщает издание «Фонтанка.ру».

Цель проекта — окультуривать юных футболистов. В проекте будут участвовать Эрмитаж, театры, в том числе Мариинский и Александринский. Может быть, договоримся с Петродворцом. Мои функции пока больше представительские. Это связано с детским футболом, это связано с моей школой, — коротко рассказал о сути предстоящей работы Аршавин.

Экс-капитан «Зенита» уточнил, что соглашение с петербургским клубом рассчитано на два года. Проект «Сириус» является одним из направлений деятельности футбольной академии «Зенита» и реализуется во многих крупных городах России.

Андрей Аршавин — один из самых талантливых воспитанников петербургского футбола. Свою профессиональную карьеру в составе молодежной команды «Зенита» он начал еще в 1999 году. За более чем 10 сезонов, проведенных в составе своего родного клуба, Аршавин трижды становился чемпионом страны, а также завоевал Кубок УЕФА и Суперкубок Европы.

Вскоре после бронзового успеха сборной России на Евро-2008 Андрей Аршавин перебрался в лондонский «Арсенал». В футболке «канониров» он провел 105 матчей, отметившись 23 результативными ударами.

Вернувшись в Россию в 2013 году, Аршавин успел поиграть за «Зенит» и «Кубань», после чего отправился в казахский «Кайрат», где и завершил спортивную карьеру.

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