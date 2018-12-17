Россия поставила США три ракетных двигателя

Россия поставила американской компании Orbital Sciences Corporation три ракетных двигателя РД-181.

В этом году в июне данной корпорации уже были переданы два таких же двигателя.

Жидкостные ракетные двигатели РД-181 производятся акционерным обществом «НПО Энергомаш» для использования в американских ракетах Antares, сообщается на сайте производителя.

РД-181 является экспортным вариантом двигателя РД-193. Предназначен для ракет-носителей легкого класса, выводящих на орбиту грузы массой до 5 тонн.