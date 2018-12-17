У сбившей инспектора ДПС школьницы нашли боевой револьвер

В Челябинске 15-летняя школьница, сбившая в пьяном состоянии инспектора ДПС, стала фигурантом уголовного дела о краже. Во время обыска в ее комнате обнаружили и изъяли боевой револьвер с патронами, сообщает URA.RU со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Согласно решению суда, девушку поместили под домашний арест. По данным следствия, у отца школьницы две судимости, одна из них за то, что он стрелял в полицейского.

Будучи в состоянии алкогольного опьянения за рулем Mercedes-Benz E-class 200, девушка сбила инспектора ДПС, который пытался остановить машину. Инцидент произошел 17 ноября, напоминает агентство.

Затем школьница врезалась в стоявший на обочине автомобиль, который сотрудники полиции остановили ранее. После, попытавшись скрыться, девушка въехала в ограждение.

Как отмечает агентство, инспектор обратился в больницу, но скрыл свое место работы. Выяснилось, что он не был аттестован и не имел права работать.

Следствие возбудило дела по статьям «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Превышение должностных полномочий». Кроме инспектора ответственность может понести его начальник, также пытавшийся скрыть факт ДТП.