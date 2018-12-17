Минздрав призвал принять закон о йодировании пищевой соли
- 13 декабря 2018, 20:15
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Минздрав разработал законопроект о йодировании пищевой поваренной соли с целью ликвидации йододефицитных состояний у россиян, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
«Минздрав разработал проект закона о йодировании пищевой поваренной соли, как наиболее эффективной и недорогой мере по профилактике йододефицитных состояний», — цитирует Скворцову News.ru.
«Мы просим законодателей активно поддержать данный законопроект», — приводит ее слова ФАН.
Она обратила внимание на то, что в России ежегодно в медицинской помощи нуждаются около 650 тысяч детей с заболеваниями щитовидной железы.
В этой связи глава Минздрава подчеркнула, что, если бы дети получали достаточное количество йода с пищей, йододефицитные заболевания могли бы быть предупреждены.
Скворцова добавила, что по данным министерства, 85 регионов страны являются йододефицитными.
Еще в марте Минздрав предложил использовать при приготовлении пищи на предприятиях общественного питания и в учреждениях йодированную соль вместо поваренной.
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