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Минздрав призвал принять закон о йодировании пищевой соли

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© pixabay.com

Минздрав разработал законопроект о йодировании пищевой поваренной соли с целью ликвидации йододефицитных состояний у россиян, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

«Минздрав разработал проект закона о йодировании пищевой поваренной соли, как наиболее эффективной и недорогой мере по профилактике йододефицитных состояний», — цитирует Скворцову News.ru.

«Мы просим законодателей активно поддержать данный законопроект», — приводит ее слова ФАН.

Она обратила внимание на то, что в России ежегодно в медицинской помощи нуждаются около 650 тысяч детей с заболеваниями щитовидной железы.

В этой связи глава Минздрава подчеркнула, что, если бы дети получали достаточное количество йода с пищей, йододефицитные заболевания могли бы быть предупреждены.

Скворцова добавила, что по данным министерства, 85 регионов страны являются йододефицитными.

Еще в марте Минздрав предложил использовать при приготовлении пищи на предприятиях общественного питания и в учреждениях йодированную соль вместо поваренной.

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