На Анатолия Шария напали в Испании: видео

На украинского оппозиционного журналиста и политика Анатолия Шария напали в Испании.

В Сеть выложено видео, где несколько мужчин, один из которых был обернут в украинский флаг, пришли к дому Шария. Тот, судя по кадрам, вышел к ним и вступил в словесную перепалку. После произошла легкая потасовка. К счастью, никто серьезно не пострадал. Вероятно, нападавшие являются украинскими беженцами.

Анатолий Шарий уже довольно давно подвергается преследованиям со стороны официального Киева. На днях президент Украины Владимир Зеленский запретил его политическую партию. Киев считает ее деятельность неуместной в связи с проведением на Украине специальной военной операции РФ. Деятельность других оппозиционных партий также была приостановлена.

Украинские националисты считают Шария человеком, симпатизирующим Кремлю, хотя Анатолий никогда ничего подобного не заявлял.