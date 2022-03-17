Американский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер попытался объяснить россиянам, почему на Украине, на его взгляд, нет никакого нацизма.

«Нацизм на Украине? О каком нацизме может идти речь, если президент Владимир Зеленский является человеком еврейского происхождения? Его отец потерял трех братьев во время Второй Мировой войны. Их убили нацисты», — завил актер в видеообращении, которое он выложил в своем Telegram-канале.

Тем не менее, несмотря на доводы господина Шварценеггера, поклонники национал-социализма все-таки на Украине есть. Местные власти их не преследуют. Напротив, эти люди занимают различные должности на украинских телеканалах и служат в вооруженных силах.

Например, 15 марта украинский журналист и телеведущий Фахрудин Шарафмал признался в эфире «24 канала», что ему очень нравится доктрина оберштурмбаннфюрера СС Адольфа Эйхмана.

«Эйхман сказал: „Чтобы уничтожить нацию, нужно убивать в первую очередь их детей“. Я буду придерживаться этой доктрины, чтобы ни вы, ни ваши дети не жили на этой земле… И если для этого потребуется вырезать все ваши семьи, я буду одним из первых, кто это сделает», — обратился Шарафмал к россиянам.

А беженцы из Мариуполя пожаловались на ужасное отношение к ним со стороны украинских националистов из полка «Азов», использующего символику нацистского образца.

По словам горожан, боевики долго не выпускали людей по российским гуманитарным коридорам, рассчитывая «прикрываться ими» во время штурма Мариуполя войсками РФ и ДНР.