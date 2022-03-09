Зеленский пригрозил украинским политикам «законами военного времени»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ни один украинский политик не должен искать контактов с Россией. В противном случае, по словам главы соседнего государства, их ждет суд по «законам военного времени».

Вероятно, ненадежных с точки зрения главы Украины политиков постигнет участь члена переговорной группы от официального Киева Дениса Киреева.

«Я хочу сказать одно: вижу, что вы делаете, если я услышу еще один сигнал, ответ будет быстрым, как и надлежит в военное время», — сказал Зеленский.



Ранее Зеленский выступил за скорейшую передачу ВСУ боевых самолетов МиГ-29 из Польши.



При этом польские власти готовы передать Украине военные самолеты лишь в том случае, если взамен МиГ-29 они получат от США истребители F-16. В Белом доме отметили, что уже обсуждают такой вариант с союзниками по НАТО, однако «есть ряд сложностей». В частности, в ЕС и США не знают, как передать самолеты из Польши на Украину. Большая часть военных аэродромов ВСУ уничтожена, а использовать аэродромы стран НАТО Киев не может, поскольку это грозит прямой конфронтацией альянса с РФ.