Мирное население начало покидать Сумы по гуманитарному коридору

Началась эвакуация мирных жителей из Сум. Об этом можно судить по видео, размещенному в Сети.

Гуманитарный коридор пролегает по маршруту Сумы-Полтава. Это единственный коридор, согласованный официальным Киевом. Из других городов, охваченных боями, мирное население, к сожалению, не выпускают.

Напомним, что Министерство обороны РФ установило «режим тишины» для организации гуманитарных коридоров для жителей Киева, Харькова, Чернигова, Сум и Мариуполя.



Накануне боевики из батальона украинских националистов «Азов» открыли огонь по мирным жителям, пытавшимся выйти из Мариуполя. В результате были убиты два человека, еще четверо получили ранения.