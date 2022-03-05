Полковник США Макгрегор: дальнейшее сопротивление ВСУ бесполезно

Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор призвал президента Украины Владимира Зеленского сложить оружие и согласиться на вариант заключения мира, предложенный Москвой. Речь идет о признании Крыма, ДНР, ЛНР, демилитаризации, денацификации и нейтральном статусе Украины.

По мнению Макгрегора, дальнейшее сопротивление ВСУ российским войскам бесполезно.

«Россия довольно четко сказала, что ей нужна нейтральная Украина. Это могло бы закончиться уже несколько дней назад, если бы он это принял, они остались бы у границ. Восточная часть Украины — в руках России, но, опять же, они не захватывают территории, а разгоняют украинские войска», — указал полковник в интервью Fox News.

Президент Зеленский производит впечатление марионетки, подвергая огромное число своих граждан ненужному риску, считает американский военный.

«Не вижу в нем ничего героического. Я думаю, самое героическое, что он мог бы сейчас сделать — примириться с реальностью. Нейтрализовать Украину. Это неплохо! Нейтральная Украина — это так же хорошо для нас, как и для России», — уверен Дуглас Макгрегор.



Он считает, что России удастся разгромить вооруженные силы Украины в течение десяти дней. Макгрегор отметил, что сначала российская армия вела себя «чересчур деликатно», однако сейчас «она исправилась», поэтому стратегическое поражение ВСУ не за горами.

Сегодня в Мариуполе и Волновахе с десяти часов утра по московскому времени объявлен режим тишины. Открываются гуманитарные коридоры для мирных жителей, желающих покинуть зону боевых действий.

